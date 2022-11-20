Источник: Майкл Джордан категорически против «танкования»

Генеральный директор НБА заявил, что легендарный в прошлом баскетболист, а ныне владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан не решится намеренно провалить сезон, чтобы получить преимущественное право в борьбе за форварда французского АСВЕЛа Виктора Вембаньяму, которому в следующем сезоне предрекают первый номер драфта.

«Сложность в том, чтобы владелец дал согласие на такой выбор. Это Майкл Джордан. Он никогда не одобрял ничего подобного, и я не уверен, что он согласится на этот шаг, даже если у «Хорнетс» будет в этом году всё плохо и в конце сезона появится шанс получить на драфте высокое место в борьбе за Вембаньяму. Майкл был категорически против «танкования». Однако сейчас трудно представить себе другой путь для них», — приводит слова менеджера Fadeaway World.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?