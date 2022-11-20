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Источник: Майкл Джордан категорически против «танкования»

Источник: Майкл Джордан категорически против «танкования»
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Генеральный директор НБА заявил, что легендарный в прошлом баскетболист, а ныне владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан не решится намеренно провалить сезон, чтобы получить преимущественное право в борьбе за форварда французского АСВЕЛа Виктора Вембаньяму, которому в следующем сезоне предрекают первый номер драфта.

«Сложность в том, чтобы владелец дал согласие на такой выбор. Это Майкл Джордан. Он никогда не одобрял ничего подобного, и я не уверен, что он согласится на этот шаг, даже если у «Хорнетс» будет в этом году всё плохо и в конце сезона появится шанс получить на драфте высокое место в борьбе за Вембаньяму. Майкл был категорически против «танкования». Однако сейчас трудно представить себе другой путь для них», — приводит слова менеджера Fadeaway World.

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