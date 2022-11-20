Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Один из лучших оборонительных игроков». Руди Гобер — о партнёре по команде

«Один из лучших оборонительных игроков». Руди Гобер — о партнёре по команде
Комментарии

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер оценил оборонительные качества своего партнёра по команде защитника Энтони Эдвардса.

«Он показал мне, что может стать отличным игроком оборонительного плана, если приложит к этому все усилия. Я иногда подсказывал ему по поводу действий без мяча. Энтони хорошо развивается в конкуренции и понимает, что от него требуют.

Когда он действительно концентрируется на защите против качественного форварда, то становится, вероятно, одним из лучших оборонительных игроков на площадке, которых я когда-либо видел. Но быть отличным защитником — это значит быть последовательным. Необходимо действовать так на протяжении всего матча», — приводит слова Гобера Clutch Points.

Новость по теме
Донован Митчелл рассказал о своих отношениях с Гобером

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022