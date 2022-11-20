«Один из лучших оборонительных игроков». Руди Гобер — о партнёре по команде

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер оценил оборонительные качества своего партнёра по команде защитника Энтони Эдвардса.

«Он показал мне, что может стать отличным игроком оборонительного плана, если приложит к этому все усилия. Я иногда подсказывал ему по поводу действий без мяча. Энтони хорошо развивается в конкуренции и понимает, что от него требуют.

Когда он действительно концентрируется на защите против качественного форварда, то становится, вероятно, одним из лучших оборонительных игроков на площадке, которых я когда-либо видел. Но быть отличным защитником — это значит быть последовательным. Необходимо действовать так на протяжении всего матча», — приводит слова Гобера Clutch Points.

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