«Один из лучших оборонительных игроков». Руди Гобер — о партнёре по команде

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер оценил оборонительные качества своего партнёра по команде защитника Энтони Эдвардса.
«Он показал мне, что может стать отличным игроком оборонительного плана, если приложит к этому все усилия. Я иногда подсказывал ему по поводу действий без мяча. Энтони хорошо развивается в конкуренции и понимает, что от него требуют.
Когда он действительно концентрируется на защите против качественного форварда, то становится, вероятно, одним из лучших оборонительных игроков на площадке, которых я когда-либо видел. Но быть отличным защитником — это значит быть последовательным. Необходимо действовать так на протяжении всего матча», — приводит слова Гобера Clutch Points.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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