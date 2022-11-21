Дабл-дабл Карри и 41 очко Томпсона помогли «Голден Стэйт» одолеть «Хьюстон»

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся очередной матч НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 127:120.



Самым результативным игроком у «Хьюстона» стал американский разыгрывающий Кевин Портер, набравший 27 очков, сделавший пять подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского форварда Джабари Смита II, который набрал 22 очка, сделал шесть подборов и одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский защитник Клэй Томпсон. На его счету 41 очко, четыре подбора и три передачи. Также стоит отметить 30-го номера американского разыгрывающего Стефена Карри, который набрал 33 очка, сделал семь подборов и 15 передач.