Дабл-дабл Карри и 41 очко Томпсона помогли «Голден Стэйт» одолеть «Хьюстон»
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В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся очередной матч НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 127:120.
Самым результативным игроком у «Хьюстона» стал американский разыгрывающий Кевин Портер, набравший 27 очков, сделавший пять подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского форварда Джабари Смита II, который набрал 22 очка, сделал шесть подборов и одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский защитник Клэй Томпсон. На его счету 41 очко, четыре подбора и три передачи. Также стоит отметить 30-го номера американского разыгрывающего Стефена Карри, который набрал 33 очка, сделал семь подборов и 15 передач.
НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2022, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
120 : 127
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Портер - 30, Смит II - 22, Исон - 19, Грин - 16, Гордон - 14, Мартин - 12, Шенгюн - 4, Гаруба - 3, Вашингтон Мл., Дэйс, Кристофер, Марьянович, Мэтьюз, Никс, Тэйт, Фернанду, Хаджинс
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 41, Карри - 33, Уиггинс - 22, Пул - 10, Грин - 8, Грин - 4, Дивинченцо - 4, Луни - 3, Куминга - 2, Болдуин Мл., Джером, Игуодала, Лэмб, Муди, Роллинз, Уайзмен
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