Дабл-дабл Энтони Дэвиса позволил «Лейкерс» переиграть «Сан-Антонио»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:92.



Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский центровой Энтони Дэвис, набравший 30 очков, сделавший 18 подборов и две передачи. Также стоит отметить американского защитника Остина Ривза, который набрал 21 очко, сделал два подбора и три передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Девин Васселл. На его счету 17 очков, четыре подбора и столько же передач. Также стоит отметить третьего номера американца Келдона Джонсона, который набрал 12 очков, сделал три подбора и одну передачу.