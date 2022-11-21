Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Энтони Дэвиса позволил «Лейкерс» переиграть «Сан-Антонио»

Дабл-дабл Энтони Дэвиса позволил «Лейкерс» переиграть «Сан-Антонио»
Комментарии

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:92.

Самым результативным игроком у «Лейкерс» стал американский центровой Энтони Дэвис, набравший 30 очков, сделавший 18 подборов и две передачи. Также стоит отметить американского защитника Остина Ривза, который набрал 21 очко, сделал два подбора и три передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Девин Васселл. На его счету 17 очков, четыре подбора и столько же передач. Также стоит отметить третьего номера американца Келдона Джонсона, который набрал 12 очков, сделал три подбора и одну передачу.

НБА - регулярный чемпионат
21 ноября 2022, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 92
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Ривз - 21, Брайант - 15, Уокер - 14, Нанн - 13, Шрёдер - 13, Уэстбрук - 10, Беверли - 3, Браун - 2, Габриэль - 2, Джеймс, Джонс, Кристи, Пиппен Мл., Райан, Суидер, Тоскано-Андерсон
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 17, Джонсон - 12, Сохан - 12, Джонс - 10, Ричардсон - 10, Бэсси - 8, Макдермотт - 8, Дьенг - 7, Бэйтс-Диоп - 4, Роби - 2, Холл - 2, Барлоу, Брэнэм, Коллинс, Лэнгфорд, Пёлтль, Уэсли
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022