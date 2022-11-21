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Кайри Ирвинг ответил на вопрос о возможной жалобе на клуб по поводу отстранения

Кайри Ирвинг ответил на вопрос о возможной жалобе на клуб по поводу отстранения
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг рассказал, может ли в будущем подать жалобу по поводу своего отстранения со стороны команды.

«Жалоба на отстранение? Я должен оставить это моей команде юристов и тем воинам, которые меня окружают. А меня окружают сильные люди, мужчины и женщины, которые сделают всё возможное, чтобы убедиться, что я защищён, моя семья защищена, и мы защищаем друг друга. Так что я уверен, что некоторые вещи будут сделаны в дальнейшем, но сейчас ничего больше по этому поводу сказать не могу», — приводит слова Ирвинга ABC News.

Напомним, «Бруклин» отстранил Ирвинга после того, как он опубликовал в своих социальных сетях ссылку на антисемитский фильм. Недавно команда позволила ему вернуться на площадку.

Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах:

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