Кайри Ирвинг высказался о возвращении в строй после восьмиматчевой дисквалификации

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг поделился мыслями по поводу возращения на площадку после восьмиматчевой дисквалификации.



«Было приятно. Это было приятно. Я скучал по своим товарищам по команде, скучал по тренерскому штабу. Было здорово. Теперь мы можем двигаться вперёд вплоть до конца сезона», — приводит слова Ирвинга ABC News.



Напомним, «Бруклин» принял решение отстранить Ирвинга после того, как Кайри опубликовал в своих социальных сетях ссылку на антисемитский фильм. Недавно команда позволила ему вернуться на площадку. Возвращение произошло в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Мемфис Гриззлиз» (127:115). В этой встрече Ирвинг набрал 14 очков.

Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах: