Бэйлесс: с возвращением Ирвинга «Нетс» выглядели, осмелюсь сказать, как претенденты

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказав мнение, что «Бруклин Нетс» после победы в матче регулярного чемпионата с «Мемфис Гриззлиз» выглядел как претендент на победу в лиге.



«С возвращением Кайри «Нетс» выглядели, осмелюсь сказать, как претенденты. Бен Симмонс реализовал 11 бросков из 13, набрал 22 очка, совершил восемь подборов и отдал пять передач. Ватанабэ продолжает приятно удивлять. Дюрант, Кайри, Джо Харрис, Сет, Ройс, Жак Вон. Хммм», — написал Бэйлесс.



Напомним, матч «Бруклина» и «Мемфиса» закончился со счётом 127:115 в пользу баскетболистов «Нетс».

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