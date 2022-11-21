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«Запомню навсегда». Кайри Ирвинг выступил с извинениями

«Запомню навсегда». Кайри Ирвинг выступил с извинениями
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Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг выступил с заявлением после антисемитского скандала, в который он угодил из-за публикации в своих социальных сетях ссылки на антисемитский фильм.

«Только из-за того влияния, которое всё это оказало на мир, на культуру, этот исторический момент я запомню навсегда. Ведь всё это ощущалось не только в Америке, но и за рубежом. Мы здесь для того, чтобы приложить все усилия к тому, чтобы сделать мир более равным, более справедливым.

Учитывая всё сказанное, я просто хочу принести свои глубочайшие извинения всем тем, кто пострадал за эти последние несколько недель — в частности моим еврейским родственникам, моим чернокожим родственникам, представителям всех рас и культур.

Я не поддерживаю ничего, что может быть хоть как-то растолковано как разжигание ненависти, антисемитизма или чего-либо, что направлено против человеческой расы», — сказал Ирвинг во время пресс-конференции.

Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах:

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