«Клипперс» остались без лидера на матч с «Ютой»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж пропустит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз» из-за болей в правом колене, сообщает инсайдер Марк Медина в своих социальных сетях.



Ранее Джордж не сумел доиграть матч с «Сан-Антонио Спёрс» (119:97).



За первую половину матча форвард набрал 21 очко, забив при этом пять трёхочковых, однако не вышел на паркет после большого перерыва из-за боли в правом колене.



«Клипперс» в первых 17 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации одержали 10 побед и располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции.



Джордж принял участие в 16 встречах, набирая в среднем 23,8 очка и совершая 6,0 подбора за 34.18 минут игрового времени.