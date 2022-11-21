«Клипперс» остались без лидера на матч с «Ютой»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж пропустит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз» из-за болей в правом колене, сообщает инсайдер Марк Медина в своих социальных сетях.
Ранее Джордж не сумел доиграть матч с «Сан-Антонио Спёрс» (119:97).
За первую половину матча форвард набрал 21 очко, забив при этом пять трёхочковых, однако не вышел на паркет после большого перерыва из-за боли в правом колене.
«Клипперс» в первых 17 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации одержали 10 побед и располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции.
Джордж принял участие в 16 встречах, набирая в среднем 23,8 очка и совершая 6,0 подбора за 34.18 минут игрового времени.
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