Энтони Дэвис: Леброн сказал, что я играю как в старые добрые времена

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о реакции лидера команды Леброна Джеймса на его выступления в последних матчах.



«Мы не говорили об этом, но Леброн сказал, что я играю как в старые добрые времена, так что я пытаюсь вернуть тот ритм», — приводит слова Дэвиса ESPN.



В матче с «Сан-Антонио» Энтони набрал 30 очков, а также совершил 18 подборов, две передачи и три перехвата. Энтони стал самым результативным игроком матча в составе обеих команд. Для «Лейкерс» эта победа стала третьей подряд.



Кроме того, этот матч стал третьим подряд, в котором Дэвису удавалось набрать как минимум 30 очков и 15 подборов. В матчах с «Бруклин Нетс», «Детройт Пистонс» и «Сан-Антонио Спёрс» у Дэвиса было 37+18, 38+16 и 30+18 очков и подборов соответственно. В недавнем матче с «Сан-Антонио», помимо 30 очков и 18 подборов, в активе Дэвиса также два передачи. Энтони стал самым результативным игроком матча в составе обоих клубов.