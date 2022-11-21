УНИКС обыграл «Самару» в Единой лиге ВТБ

Казанский УНИКС переиграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась в «Баскет-холле» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 94:86.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джален Рейнольдс, набравший 17 очков. По 16 очков на свой счёт записали Вячеслав Зайцев и Дэрил Мэйкон.



В составе «Самары» по 16 баллов набрали Джеймс Эннис и Джордан Теодор. По 14 очков на счету Ивана Лазарева и Айзеи Риза.



Следующий матч УНИКС проведёт 25 ноября в Краснодаре. Соперниками казанского клуба будут баскетболисты местного «Локомотива-Кубань». «Самара» в следующем туре сыграет в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом». Встреча состоится 24 ноября.