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УНИКС обыграл «Самару» в Единой лиге ВТБ

УНИКС обыграл «Самару» в Единой лиге ВТБ
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Казанский УНИКС переиграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась в «Баскет-холле» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 94:86.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джален Рейнольдс, набравший 17 очков. По 16 очков на свой счёт записали Вячеслав Зайцев и Дэрил Мэйкон.

В составе «Самары» по 16 баллов набрали Джеймс Эннис и Джордан Теодор. По 14 очков на счету Ивана Лазарева и Айзеи Риза.

Следующий матч УНИКС проведёт 25 ноября в Краснодаре. Соперниками казанского клуба будут баскетболисты местного «Локомотива-Кубань». «Самара» в следующем туре сыграет в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом». Встреча состоится 24 ноября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
21 ноября 2022, понедельник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
94 : 86
Самара
Самара, Россия
УНИКС: Рейнольдс - 17, Зайцев - 16, Мэйкон - 16, Димитриевич - 13, Жбанов - 12, Хантер - 11, Лабери - 9, Забелин, Ильницкий, М. Кулагин, Разумов, Ткаченко
Самара: Теодор - 16, Эннис - 16, Лазарев - 14, Риз - 14, Найт - 13, Карданахишвили - 5, Гафуров - 3, Риверс - 3, Зверев - 2, Пичкуров, Умрихин, Шелекето
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