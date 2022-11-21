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«Зенит» оказался сильнее МБА в Единой лиге ВТБ

«Зенит» оказался сильнее МБА в Единой лиге ВТБ
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Санкт-петербургский «Зенит» оказался сильнее московского МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 87:62.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дмитрий Кулагин, набравший 22 очка. 12 баллов на свой счёт записал Ричард Соломон.

В составе московского МБА 18 очков набрал Евгений Воронов. Ещё 16 баллов на счету Антона Пушкова.

Следующий матч «Зенит» проведёт 24 ноября в Санкт-Петербурге. Соперниками питерского клуба будут баскетболисты «Самары» из одноимённого города. Столичный МБА в следующем туре сыграет в Москве с пермской «Пари-Пармой». Встреча состоится 25 ноября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
21 ноября 2022, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
87 : 62
МБА
Москва, Россия
Зенит: Д. Кулагин - 22, Соломон - 12, Карасёв - 9, Моня - 8, Томассон - 7, Томпкинс - 6, Захаров - 5, Фридзон - 5, Эртель - 5, Вольхин - 3, Уимбуш - 3, Хомсли - 2
МБА: Воронов - 18, Пушков - 16, Хоменко - 6, Голдырев - 5, Касаткин - 5, Клюев - 4, Одиноков - 3, Шарапов - 2, Якушин - 2, Лопатин - 1, Кочергин
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