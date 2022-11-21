«Зенит» оказался сильнее МБА в Единой лиге ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» оказался сильнее московского МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 87:62.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дмитрий Кулагин, набравший 22 очка. 12 баллов на свой счёт записал Ричард Соломон.



В составе московского МБА 18 очков набрал Евгений Воронов. Ещё 16 баллов на счету Антона Пушкова.



Следующий матч «Зенит» проведёт 24 ноября в Санкт-Петербурге. Соперниками питерского клуба будут баскетболисты «Самары» из одноимённого города. Столичный МБА в следующем туре сыграет в Москве с пермской «Пари-Пармой». Встреча состоится 25 ноября.