Ирвинг – об отстранении за антисемитизм: хочу быть там, где на меня не вешают ярлыки

Разыгрывающий клуба НБА «Бруклин Нетс», американец Кайри Ирвинг признался, что, несмотря на недавние извинения за антисемитскую публикацию, он хотел бы не сталкиваться с общественной критикой из-за выражения своего мнения.

Напомним, Ирвинг был дисквалифицирован на восемь матчей за размещение ссылки на антисемитский фильм в социальных сетях.

«Я хотел бы быть там, где могу открыто делиться своими чувствами, хотел бы не подвергаться резкой критике и навешиванию ярлыков и не сталкиваться с внешним восприятием, которое не имеет ко мне никакого отношения», – сказал баскетболист на пресс-конференции после игры «Нетс» и «Гриззилс».

Ранее в интервью Ирвинг ответил на вопрос о возможной жалобе на клуб по поводу отстранения.

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