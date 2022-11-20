Кайри Ирвинг извинился перед евреями за антисемитскую публикацию

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг принёс публичные извинения перед еврейской общиной за свою антисемитскую публикацию в социальных сетях.
«В моём сердце нет ненависти к евреям или к любому, кто идентифицирует себя как еврей. Я не антисемит. Мне было тяжело сидеть дома с семьёй, когда они видели всю эту ситуацию. Трудно было объясниться, потому что я знаю, кем являюсь на самом деле и кого представляю, но самый непростой аспект — это просто переварить всю эту ситуацию, понять силу моего голоса и влияния.
Я не чей-то кумир, но я человек, который хочет повлиять на ситуацию и изменить её. Мне жаль не только еврейскую общину, но и членов моей семьи, родственников, так как я осознаю, что стою за чем-то большим. Благодарен за то, что теперь у меня есть возможность извиниться», — приводит слова Ирвинга Fadeaway World.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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