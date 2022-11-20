Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кайри Ирвинг извинился перед евреями за антисемитскую публикацию

Кайри Ирвинг извинился перед евреями за антисемитскую публикацию
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг принёс публичные извинения перед еврейской общиной за свою антисемитскую публикацию в социальных сетях.

«В моём сердце нет ненависти к евреям или к любому, кто идентифицирует себя как еврей. Я не антисемит. Мне было тяжело сидеть дома с семьёй, когда они видели всю эту ситуацию. Трудно было объясниться, потому что я знаю, кем являюсь на самом деле и кого представляю, но самый непростой аспект — это просто переварить всю эту ситуацию, понять силу моего голоса и влияния.

Я не чей-то кумир, но я человек, который хочет повлиять на ситуацию и изменить её. Мне жаль не только еврейскую общину, но и членов моей семьи, родственников, так как я осознаю, что стою за чем-то большим. Благодарен за то, что теперь у меня есть возможность извиниться», — приводит слова Ирвинга Fadeaway World.

Новость по теме
Команды НБА не заинтересованы в обмене Ирвинга

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022