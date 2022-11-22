Стефен Карри назвал самый любимый матч в своей карьере

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри признался, что четвёртый матч финальной серии НБА сезона-2021/2022 стал для него самым любимым в карьере.
«Четвёртый матч финала прошлого сезона, безусловно, стал моей любимой игрой в карьере, так как ставки в ней возросли до предела — если бы мы уступили в том матче, то кто знает, был бы у нас шанс выиграть тот чемпионат?» — приводит слова Карри Clutch Points.
Отметим, перед четвёртым матчем «Голден Стэйт» уступал в финальной серии со счётом 1-2. «Уорриорз» удалось обыграть «Бостон Селтикс» на выезде со счётом 107:97 и сравнять счёт в серии. Стефен Карри стал самым результативным игроком матча, набрав 43 очка и сделав десять подборов. После этого «воины» одержали ещё две победы и стали чемпионами НБА.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
- 22 ноября 2022
-
20:55
-
20:29
-
20:07
-
19:38
-
19:19
-
18:58
-
18:33
-
18:11
-
18:02
-
17:50
-
17:26
-
17:10
-
16:18
-
15:54
-
15:24
-
14:45
-
13:37
-
13:17
-
12:46
-
12:06
-
11:10
-
11:03
-
10:01
-
09:36
-
09:00
-
06:59
-
06:40
- 21 ноября 2022
-
23:48
-
23:03
-
22:53
-
21:51
-
21:05
-
20:49
-
19:51
-
18:55