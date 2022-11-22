Стефен Карри назвал самый любимый матч в своей карьере

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри признался, что четвёртый матч финальной серии НБА сезона-2021/2022 стал для него самым любимым в карьере.

«Четвёртый матч финала прошлого сезона, безусловно, стал моей любимой игрой в карьере, так как ставки в ней возросли до предела — если бы мы уступили в том матче, то кто знает, был бы у нас шанс выиграть тот чемпионат?» — приводит слова Карри Clutch Points.

Отметим, перед четвёртым матчем «Голден Стэйт» уступал в финальной серии со счётом 1-2. «Уорриорз» удалось обыграть «Бостон Селтикс» на выезде со счётом 107:97 и сравнять счёт в серии. Стефен Карри стал самым результативным игроком матча, набрав 43 очка и сделав десять подборов. После этого «воины» одержали ещё две победы и стали чемпионами НБА.

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«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: