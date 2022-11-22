Наставник «Уорриорз» объяснил, почему оставил Стефена Карри в запасе

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр объяснил, почему в последнем матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» оставил лидера команды Стефена Карри на скамейке запасных. Без главной звезды «воины» потерпели поражение со счётом (83:128).

«У нас сейчас не самый простой календарь, в Нью-Орлеане мы провели вторую игру за сутки. Сейчас действительно жёсткий график, многие парни и так не могут выйти на паркет из-за травм, поэтому мы стараемся беречь игроков от новых повреждений. Мы просто не можем так рисковать», — приводит слова Керра San Francisco Chronicle.

На данный момент «Уорриорз» располагаются на 11-м месте в таблице Западной конференции, имея в активе восемь побед при 10 поражениях.

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