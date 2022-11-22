Чарльз Баркли рассказал, почему Майкл Джордан разорвал с ним дружбу
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Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли признался, что легендарный американский баскетболист, экс-защитник «Чикаго Буллз», а ныне владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан перестал с ним дружить, так как обиделся на критику в свой адрес.
«Мы с Майклом были лучшими друзьями, и потеря дружбы с ним стала одним из самых тяжёлых событий, которые со мной произошли. Но я был честен в своих высказываниях, говорил то, что думал. Я сказал тогда: «Самое сложное для Майкла — окружить себя правильными людьми».
Ты знаменит, все летают с тобой на частном самолёте, ты оплачиваешь им напитки и ужин. В такой ситуации очень немногие люди будут честны с тобой», — приводит слова Баркли Ahn Fire Digital.
5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан:
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