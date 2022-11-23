«Эфес» разгромил на выезде «Олимпию Милан» в Евролиге

Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу в матче 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпией Милан». Встреча прошла в Милане (Италия) на арене «Медиоланум Форум» и завершилась победой гостей со счётом 81:50 (18:18, 16:16, 21:7, 25:10).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 24 очка. Ещё 13 очков на счету Тибора Пляйсса. В составе «Олимпии Милан» лучшую результативность продемонстрировал Назарет Митру-Лонг, набравший десять очков.
В следующем туре «Анадолу Эфес» сыграет с командой «Виртус Болонья» в Италии. Встреча состоится 25 ноября, начало — в 22:30 мск. «Олимпия Милан» в 10-м туре регулярного чемпионата встретится с «Фенербахче». Матч пройдёт на домашней арене итальянской команды 24 ноября, начало — в 22:30 мск.
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