«Реал» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Валенсию»

Завершился матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги — на арене «Фуэнте де Сан-Луис» в Валенсии одноимённый клуб принимал мадридский «Реал». Встреча закончилась со счётом 80:73 (31:19, 10:12, 18:15, 21:27) в пользу гостей.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал боснийский форвард Джанан Муса, набравший 28 очков. У «Валенсии» лучшую результативность продемонстрировал бельгийский разыгрывающий Сэм ван Россом, в активе которого 17 очков.
В следующем туре соревнований мадридцы на домашнем паркете сыграют с «Партизаном». Встреча состоится 24 ноября, начало запланировано на 22:45 по московскому времени. «Валенсия» в десятом туре регулярного чемпионата сыграет на своей площадке с литовским «Жальгирисом». Этот матч состоится 25 ноября и начнётся в 22:45 мск.
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