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«Реал» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Валенсию»

«Реал» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Валенсию»
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Завершился матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги — на арене «Фуэнте де Сан-Луис» в Валенсии одноимённый клуб принимал мадридский «Реал». Встреча закончилась со счётом 80:73 (31:19, 10:12, 18:15, 21:27) в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал боснийский форвард Джанан Муса, набравший 28 очков. У «Валенсии» лучшую результативность продемонстрировал бельгийский разыгрывающий Сэм ван Россом, в активе которого 17 очков.

В следующем туре соревнований мадридцы на домашнем паркете сыграют с «Партизаном». Встреча состоится 24 ноября, начало запланировано на 22:45 по московскому времени. «Валенсия» в десятом туре регулярного чемпионата сыграет на своей площадке с литовским «Жальгирисом». Этот матч состоится 25 ноября и начнётся в 22:45 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 9-й тур
22 ноября 2022, вторник. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
73 : 80
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Валенсия: ван Россом - 17, Дублевич - 15, Харпер - 11, Клавер - 6, Лопес-Аростеги - 6, Риверо - 6, Александер - 5, Радебо - 3, Пуэрто - 2, Уэбб III - 2, Прадилья, Препелич
Реал Мадрид: Муса - 28, Дек - 16, Корнели - 10, Льюль - 8, Козёр - 5, Пуарье - 4, Тавареш - 4, Родригес - 3, Хезонья - 2, Абальде, Ндиайе, Уильямс-Госс
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