34 очка Джа Моранта не помогли «Мемфису» переиграть «Сакраменто»

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 113:109.



Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 34 очка, семь подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского форварда Джарена Джексона, который набрал 22 очка, три подбора и всего одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Де'Арон Фокс. На его счету 32 очка, восемь подборов и шесть передач. Также стоит отметить сорокового номера Харрисона Барнса, который набрал 26 очков, четыре подбора, но не сделал ни одной передачи.