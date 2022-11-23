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34 очка Джа Моранта не помогли «Мемфису» переиграть «Сакраменто»

34 очка Джа Моранта не помогли «Мемфису» переиграть «Сакраменто»
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В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 113:109.

Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 34 очка, семь подборов и шесть передач. Также стоит отметить американского форварда Джарена Джексона, который набрал 22 очка, три подбора и всего одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Де'Арон Фокс. На его счету 32 очка, восемь подборов и шесть передач. Также стоит отметить сорокового номера Харрисона Барнса, который набрал 26 очков, четыре подбора, но не сделал ни одной передачи.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2022, среда. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
109 : 113
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Мемфис Гриззлиз: Морант - 34, Джексон - 22, Брукс - 14, Кончар - 10, Джонс - 8, Альдама - 7, Кларк - 6, Адамс - 5, Родди - 3, Бейн, Грин, Ларэвиа, Лофтон Мл., Тиллман, Уильямс, Уильямс Мл., Чендлер
Сакраменто Кингз: Фокс - 32, Барнс - 26, Хаертер - 18, Монк - 14, Мету - 10, Сабонис - 9, Митчелл - 2, Мюррэй - 2, Деллаведова, Дэвис, Кета, Лайлз, Лень, Монеке, Окпала, Холмс, Эллис
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