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37 очков и 21 подбор Дэвиса не помогли «Лейкерс» одолеть «Финикс»

37 очков и 21 подбор Дэвиса не помогли «Лейкерс» одолеть «Финикс»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 115:105.

Самым результативным игроком у «Финикса» стал американец Микал Бриджес, набравший 25 очков, шесть подборов и три передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Девин Букер, который набрал 25 очков, четыре подбора и пять передач. Самым результативным у гостей стал американский центровой Энтони Дэвис. На его счету 37 очков, 21 подбор и только две передачи. Также стоит отметить четвёртого номера американца Лонни Уокера, который набрал 24 очка, не сделал ни одного подбора, но отдал две передачи.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2022, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
115 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Бриджес - 25, Букер - 25, Вашингтон - 15, Эйтон - 14, Пэйн - 11, Ли - 9, Крэйг - 8, Уэйнрайт - 6, Бийомбо - 2, Джонсон, Краудер, Ландейл, Окоги, Пол, Шамет, Шарич
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Уокер - 24, Уэстбрук - 21, Ривз - 11, Брайант - 8, Нанн - 4, Беверли, Браун, Габриэль, Джеймс, Джонс, Кристи, Пиппен Мл., Райан, Суидер, Тоскано-Андерсон, Шрёдер
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