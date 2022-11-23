37 очков и 21 подбор Дэвиса не помогли «Лейкерс» одолеть «Финикс»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 115:105.



Самым результативным игроком у «Финикса» стал американец Микал Бриджес, набравший 25 очков, шесть подборов и три передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Девин Букер, который набрал 25 очков, четыре подбора и пять передач. Самым результативным у гостей стал американский центровой Энтони Дэвис. На его счету 37 очков, 21 подбор и только две передачи. Также стоит отметить четвёртого номера американца Лонни Уокера, который набрал 24 очка, не сделал ни одного подбора, но отдал две передачи.