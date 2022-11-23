Эмил Райкович высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Автодором»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором». Команды встретятся сегодня, 23 ноября. Начало матча запланировано на 20:00 мск. Он пройдёт в Москве.



«Нам предстоит встреча с серьёзно обновлённой командой, с новым тренером и двумя новыми иностранцами. Они выиграли два матча подряд и сейчас показывают гораздо более агрессивную защиту. Они будут гораздо лучше выступать во второй части сезона. У нас все вернулись после травм [кроме Антонова], поэтому наши задачи будут заключаться в том, чтобы вернуть их в систему, не уступать «Автодору» в агрессивности и продолжить прогресс команды», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

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