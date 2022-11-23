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Гомельский рассказал, кто из пары Адетокунбо — Йокич сильнее по игровому интеллекту

Гомельский рассказал, кто из пары Адетокунбо — Йокич сильнее по игровому интеллекту
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу сравнения тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«Адетокунбо и Йокич – игроки разных амплуа. Йокич – центровой, Яннис – мощный форвард. Их очень сложно сравнивать. По своим физическим кондициям (скорость, прыгучесть, сила, скоростная выносливость) Адетокунбо превосходит Йокича. По игровому интеллекту, умению дирижировать игрой партнёров, стабильности броска Йокич превосходит Адетокунбо», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»:

Ранее Гомельский предположил, как может завершиться матч сборная США — сборная мира.

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