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ЦСКА продлил победную серию до 12 матчей, обыграв «Автодор»

ЦСКА продлил победную серию до 12 матчей, обыграв «Автодор»
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и «Автодором» из Саратова. Встреча состоялась на арене «Мегаспорт» в Москве.

Победу со счётом 103:76 (25:20, 24:16, 26:24, 28:16) одержал ЦСКА. Самым результативным игроком в составе победителей стал российский форвард Самсон Руженцев, набравший 21 очко. Ещё 19 очков на свой счёт записал сербский центровой Никола Милутинов. В составе «Автодора» лучшую результативность продемонстрировал сербский форвард Раде Загорац, на его счету 26 очков.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт в понедельник, 28 ноября, и примет пермскую «Парму-Пари». «Автодор» также, 28 ноября, выступит на выезде и встретится с «Локомотивом-Кубань» из Краснодара.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
23 ноября 2022, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
103 : 76
Автодор
Саратов, Россия
ЦСКА: Астапкович, Давидовац, Десятников, Жан-Шарль, Комолов, Курбанов, Милутинов, Мур, Руженцев, Ухов, Уэйр, Швед
Автодор: Джонс, Загорац, Иванов, Колесников, Минченко, Михайловский, Николич, Печкин, Пранаускис, Фёдоров
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