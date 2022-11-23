ЦСКА продлил победную серию до 12 матчей, обыграв «Автодор»

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и «Автодором» из Саратова. Встреча состоялась на арене «Мегаспорт» в Москве.

Победу со счётом 103:76 (25:20, 24:16, 26:24, 28:16) одержал ЦСКА. Самым результативным игроком в составе победителей стал российский форвард Самсон Руженцев, набравший 21 очко. Ещё 19 очков на свой счёт записал сербский центровой Никола Милутинов. В составе «Автодора» лучшую результативность продемонстрировал сербский форвард Раде Загорац, на его счету 26 очков.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт в понедельник, 28 ноября, и примет пермскую «Парму-Пари». «Автодор» также, 28 ноября, выступит на выезде и встретится с «Локомотивом-Кубань» из Краснодара.