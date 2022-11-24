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42 очка Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Бостон»

42 очка Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Бостон»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:112.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Джейсон Тейтум, который заработал 37 очков, сделал 13 подборов и пять передач. Также большой вклад в успех команды внёс Джейлен Браун, который набрал 31 очко, сделал четыре подбора и четыре передачи.

Лучшая результативность в составе «Далласа» у Луки Дончича, на счету которого 42 очка. Также стоит отметить Кристиана Вуда, который заработал 26 очков, сделал 12 подборов и две передачи.

В следующем матче «Бостон Селтикс» в родных стенах примет «Сакраменто Кингз», а «Даллас Маверикс» в гостях сыграет с «Торонто Рэпторс»

НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2022, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
125 : 112
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Тейтум - 37, Браун - 31, Хорфорд - 14, Брогдон - 13, Смарт - 13, Уайт - 12, Хозер - 3, Уильямс - 2, Вонле, Галлинари, Гриффин, Джексон, Дэвисон, Кабенгеле, Корнет, Притчард, Уильямс
Даллас Маверикс: Дончич - 42, Вуд - 26, Динвидди - 15, Финни-Смит - 10, Баллок - 5, Макги - 5, Грин - 3, Пинсон - 2, Хардуэй-младший - 2, Кампаццо - 1, Пауэлл - 1, Дав. Бертанс, Дорси, Клебер , Нтиликина, Райт, Харди
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