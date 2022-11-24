42 очка Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Бостон»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:112.
Самым результативным в составе победителей стал форвард Джейсон Тейтум, который заработал 37 очков, сделал 13 подборов и пять передач. Также большой вклад в успех команды внёс Джейлен Браун, который набрал 31 очко, сделал четыре подбора и четыре передачи.
Лучшая результативность в составе «Далласа» у Луки Дончича, на счету которого 42 очка. Также стоит отметить Кристиана Вуда, который заработал 26 очков, сделал 12 подборов и две передачи.
В следующем матче «Бостон Селтикс» в родных стенах примет «Сакраменто Кингз», а «Даллас Маверикс» в гостях сыграет с «Торонто Рэпторс»
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