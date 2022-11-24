Результаты всех матчей НБА 24 ноября, турнирная таблица

24 ноября состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 12 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Шарлотт Хорнетс» – «Филадельфия Сиксерс» – 107:101
«Кливленд Кавальерс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 114:96
«Индиана Пэйсерс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 101:115
«Атланта Хоукс» – «Сакраменто Кингз» – 115:106
«Бостон Селтикс» – «Даллас Маверикс» – 125:112
«Майами Хит» – «Вашингтон Уизардс» – 113:105
«Торонто Рэпторс» – «Бруклин Нетс» – 98:112
«Милуоки Бакс» – «Чикаго Буллз» – 113:118
«Оклахома-Сити Тандер» – «Денвер Наггетс» – 126:131 ОТ
«Сан-Антонио Спёрс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 110:129
«Юта Джаз» – «Детройт Пистонс» – 116:125
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 124:107
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