Патрик Беверли назвал игрока «Лейкерс», которого недооценивают

Защитник «Лейкерс» Патрик Беверли высказался о товарище по команде, центровом Энтони Дэвисе.



«Сейчас он играет на экстраординарном уровне. Как мне кажется, его недооценивают. Он здорово действует и в обороне, но это замечают не всегда», — сказал Беверли в эфире Spectrum SportsNet.



Напомним, в последней матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» встречались с «Финикс Санз» (105:115). Дэвис набрал 37 очков, совершил 21 подбор, отдал две результативные передачи, а также сделал пять блок-шотов и пять перехватов. В нынешнем сезоне 29-летний игрок принял участие в 15 встречах, в которых в среднем за матч набирал 26,4 очка, совершал 12,6 подбора и отдавал 2,4 передачи.

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