Уильямсон — журналистке: ты пытаешься меня подставить. Соцсети выставят меня на посмешище

Звёздный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс», американец Зайон Уильямсон отказался отвечать на вопрос журналистки о любимом блюде.
Журналистка: какое твоё любимое блюдо? Что ты больше всего хочешь съесть?
Уильямсон: ты пытаешься меня подставить. Независимо от того, какой ответ я дам, социальные сети выставят меня на посмешище. Так что без комментариев.
Уильмсон был первым номером драфта НБА 2019 года. На протяжении предыдущего сезона, а также в сезоне-2019/2020 испытывал проблемы с коленом. Предыдущий сезон из-за этого был вынужден полностью пропустить. Ранее не раз подвергался критике из-за лишнего веса. Журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что в какой-то момент вес игрока составлял 330 фунтов (150 кг). Затем Зайон похудел.
«Пеликанс» показали, что первый номер драфта может забить данк:
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