«Фенербахче» обыграл «Олимпию Милан» в 10-м туре Евролиги

Турецкий «Фенербахче» одержал победу в матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпией Милан». Встреча прошла в Милане (Италия) на стадионе «Медиоланум Форум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 82:72.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Найджел Хэйс, набравший 22 очка. 11 очков на счету Марко Гудурича.



В составе «Олимпии Милан» 18 очков набрал Назарет Митру-Лонг. 16 очков на счету Девона Холла.



В следующем туре «Фенербахче» сыграет с «Реалом» на домашнем паркете. Встреча состоится 2 декабря, начало — в 20:45 мск. «Олимпия Милан» в 11-м туре регулярного чемпионата встретится с командой «Баскония». Матч пройдёт в Испании 1 декабря, начало — в 22:30 мск.