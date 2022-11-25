«Фенербахче» обыграл «Олимпию Милан» в 10-м туре Евролиги
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Турецкий «Фенербахче» одержал победу в матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпией Милан». Встреча прошла в Милане (Италия) на стадионе «Медиоланум Форум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 82:72.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Найджел Хэйс, набравший 22 очка. 11 очков на счету Марко Гудурича.
В составе «Олимпии Милан» 18 очков набрал Назарет Митру-Лонг. 16 очков на счету Девона Холла.
В следующем туре «Фенербахче» сыграет с «Реалом» на домашнем паркете. Встреча состоится 2 декабря, начало — в 20:45 мск. «Олимпия Милан» в 11-м туре регулярного чемпионата встретится с командой «Баскония». Матч пройдёт в Испании 1 декабря, начало — в 22:30 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
24 ноября 2022, четверг. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
72 : 82
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпия Милан: Митру-Лонг - 18, Холл - 16, Луваву-Кабарро - 15, Мелли - 7, Фойгтман - 4, Хайнс - 4, Альвити - 3, Пэнгос - 3, Томас - 2, Бальдассо, Дэвис, Риччи
Фенербахче: Хэйс - 22, Гудурич - 11, Калатес - 9, Мотли - 9, Букер - 8, Уилбекин - 8, Джекири - 7, Хазер - 4, Бирсен - 3, Эдвардс - 1, Гейик, Махмутоглу
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