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Итудис стал вторым молодым тренером с 200 победами в Евролиге

Итудис стал вторым молодым тренером с 200 победами в Евролиге
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Вчера, 24 ноября, турецкий «Фенербахче» победил в матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпией Милан». Игра прошла в Милане (Италия) на стадионе «Медиоланум Форум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 82:72.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Найджел Хэйс, который набрал 22 очка. 11 очков на счету Марко Гудурича.

Для наставника «Фенербахче» Димитриса Итудиса эта победа стала 200-й в турнире. Греческий специалист смог достичь этой отметки в возрасте 52 лет 77 дней. Этот показатель является вторым после испанского тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля. Данную статистику приводит журналист Дарюс Гаруолис в своём «твиттере».

Бывший рулевой ЦСКА провёл в Евролиге 265 матчей, его процент побед составляет 75,5, что является лучшим результатом среди всех специалистов, имеющих как минимум 100 побед. По общему числу выигранных матчей грек располагается на пятой строчке.

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