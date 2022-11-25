Итудис стал вторым молодым тренером с 200 победами в Евролиге

Вчера, 24 ноября, турецкий «Фенербахче» победил в матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпией Милан». Игра прошла в Милане (Италия) на стадионе «Медиоланум Форум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 82:72.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Найджел Хэйс, который набрал 22 очка. 11 очков на счету Марко Гудурича.
Для наставника «Фенербахче» Димитриса Итудиса эта победа стала 200-й в турнире. Греческий специалист смог достичь этой отметки в возрасте 52 лет 77 дней. Этот показатель является вторым после испанского тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля. Данную статистику приводит журналист Дарюс Гаруолис в своём «твиттере».
Бывший рулевой ЦСКА провёл в Евролиге 265 матчей, его процент побед составляет 75,5, что является лучшим результатом среди всех специалистов, имеющих как минимум 100 побед. По общему числу выигранных матчей грек располагается на пятой строчке.
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