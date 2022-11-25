«Нам следует это учитывать». Перасович высказался о матче с «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится сегодня, 25 ноября. Начало запланировано на 20:00 мск.
«Локомотив-Кубань» – одна из ведущих команд в Единой лиге ВТБ. Игры с ними всегда проходят в борьбе. Отличная энергия и индивидуальное мастерство игроков – отличительная черта «Локомотива». Нам следует это учитывать», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.
УНИКС в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» занимает пятую позицию. Лидером является московский ЦСКА, в нынешнем сезоне ни разу не проигрывавший.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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