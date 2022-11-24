«Это удар». Сергей Базаревич — о разгромном поражении «Самары» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич высказался о поражении, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 65:93.



«Это удар, и нам надо будет с ним справиться. Были какие-то вещи, которые можно было предсказать, ведь «Зенит» — отличная команда. Но из-за отсутствия Малькольма Томаса соперники были просто гораздо более габаритнее и мощнее в «краске». Мы провели хороший матч в Казани и были близки к тому, чтобы победить там. Не получилось, и теперь это наслоилось на то, что сегодня мы были не очень готовы — прежде всего, к физическому контакту. Плюс начали неудачно, это дало «Зениту» все возможности», — приводит слова Базаревича пресс-служба Единой лиги ВТБ.



В следующем туре «Самара» на выезде сыграет с МБА, а «Зенит» — с клубом «Пари Нижний Новгород».

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