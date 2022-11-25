«Индейка слишком сухая». Игрок «Мемфиса» объяснил, почему не празднует День благодарения
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Новозеландский центровой «Мемфис Гриззлиз» Стивен Адамс объяснил, почему он не празднует День благодарения.
«Нет, друзья, это чисто американский праздник. У нас есть кое-что покруче. Индейка переоценена, она слишком сухая. Мы едим сладкий картофель. Да, на следующий день мне становится плохо, но оно того стоит», — приводит слова Стивена Адамса Fadeaway World.
День благодарения отмечается в США в четвёртый четверг ноября.
Фаршированная индейка является традиционным блюдом, которые жители США готовят на День благодарения.
Адамс выступает в НБА с 2013 года. За это время он успел сменить три команды — «Оклахома-Сити тандер», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Мемфис Гриззлиз». В «Мемфисе» Адамс выступает с прошлого сезона.
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