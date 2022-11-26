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«Анадолу Эфес» оказался сильнее «Виртус Болоньи» в Евролиге

«Анадолу Эфес» оказался сильнее «Виртус Болоньи» в Евролиге
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Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу в матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Виртусом Болоньей». Встреча прошла в Болонье (Италия) на стадионе «Виртус Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 85:80.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 21 очко. 19 очков набрал Родриг Бьёбуа. 12 баллов на счету Василие Мицича.

В составе «Виртуса Болоньи» 22 очка набрал Габриэль Лундберг.

В следующем туре «Виртус Болонья» сыграет с сербской «Црвеной Звездой» на выезде. Встреча состоится 2 декабря, начало — в 21:00 мск. «Анадолу Эфес» в 11-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпиакосом». Матч пройдёт в Турции 1 декабря, начало — в 20:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
25 ноября 2022, пятница. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
80 : 85
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Виртус Болонья: Лундберг - 22, Мики - 15, Оджелей - 15, Теодосич - 6, Хэкетт - 6, Джайте - 5, Кординье - 5, Пайола - 5, Бако - 1, Белинелли, Манньон, Уимс
Анадолу Эфес: Клайберн - 21, Бьёбуа - 19, Мицич - 12, М'Байе - 11, Пляйсс - 9, Брайант - 8, Жижич - 3, Полонара - 2, Данстон, Ильясоглу, Тейлор
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