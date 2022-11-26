«Анадолу Эфес» оказался сильнее «Виртус Болоньи» в Евролиге

Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу в матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Виртусом Болоньей». Встреча прошла в Болонье (Италия) на стадионе «Виртус Арена» и завершилась победой гостей паркета со счётом 85:80.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 21 очко. 19 очков набрал Родриг Бьёбуа. 12 баллов на счету Василие Мицича.



В составе «Виртуса Болоньи» 22 очка набрал Габриэль Лундберг.



В следующем туре «Виртус Болонья» сыграет с сербской «Црвеной Звездой» на выезде. Встреча состоится 2 декабря, начало — в 21:00 мск. «Анадолу Эфес» в 11-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпиакосом». Матч пройдёт в Турции 1 декабря, начало — в 20:30 мск.