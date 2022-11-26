30 очков Тейтума позволили «Бостону» переиграть «Сакраменто»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:104.



Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Джейсон Тейтум. На его счету 30 очков, восемь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить седьмого номера американца Джейлена Брауна, который набрал 25 очков, пять подборов и четыре передачи. Самым результативным игроком у «Сакраменто» стал американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс, набравший 20 очков, четыре подбора и две передачи. Также стоит отметить литовского центрового Домантаса Сабониса (18 очков, 10 подборов и 6 передач).