30 очков Тейтума позволили «Бостону» переиграть «Сакраменто»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:104.
Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Джейсон Тейтум. На его счету 30 очков, восемь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить седьмого номера американца Джейлена Брауна, который набрал 25 очков, пять подборов и четыре передачи. Самым результативным игроком у «Сакраменто» стал американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс, набравший 20 очков, четыре подбора и две передачи. Также стоит отметить литовского центрового Домантаса Сабониса (18 очков, 10 подборов и 6 передач).
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2022, суббота. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
122 : 104
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Браун - 25, Уайт - 16, Хорфорд - 13, Притчард - 9, Хозер - 9, Брогдон - 8, Корнет - 4, Смарт - 4, Дэвисон - 2, Уильямс - 2, Вонле, Галлинари, Гриффин, Джексон, Кабенгеле, Уильямс
Сакраменто Кингз: Фокс - 20, Сабонис - 18, Митчелл - 13, Барнс - 12, Монк - 9, Окпала - 7, Хаертер - 7, Лайлз - 6, Мету - 4, Дэвис - 3, Мюррэй - 3, Деллаведова - 2, Кета, Лень, Монеке, Холмс, Эллис
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