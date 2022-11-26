Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

30 очков Тейтума позволили «Бостону» переиграть «Сакраменто»

30 очков Тейтума позволили «Бостону» переиграть «Сакраменто»
Комментарии

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 122:104.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Джейсон Тейтум. На его счету 30 очков, восемь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить седьмого номера американца Джейлена Брауна, который набрал 25 очков, пять подборов и четыре передачи. Самым результативным игроком у «Сакраменто» стал американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс, набравший 20 очков, четыре подбора и две передачи. Также стоит отметить литовского центрового Домантаса Сабониса (18 очков, 10 подборов и 6 передач).

НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2022, суббота. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
122 : 104
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Браун - 25, Уайт - 16, Хорфорд - 13, Притчард - 9, Хозер - 9, Брогдон - 8, Корнет - 4, Смарт - 4, Дэвисон - 2, Уильямс - 2, Вонле, Галлинари, Гриффин, Джексон, Кабенгеле, Уильямс
Сакраменто Кингз: Фокс - 20, Сабонис - 18, Митчелл - 13, Барнс - 12, Монк - 9, Окпала - 7, Хаертер - 7, Лайлз - 6, Мету - 4, Дэвис - 3, Мюррэй - 3, Деллаведова - 2, Кета, Лень, Монеке, Холмс, Эллис
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022