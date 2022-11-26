Стив Керр отметил переломный момент в результатах «Уорриорз»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отметил переломный момент в результатах, который позволяет думать, что команда вернулась в нужное русло.

Этой ночью «воины» обыграли «Юту Джаз» (129:118), добыв четвёртую победу в последних пяти матчах. На данный момент «Голден Стэйт» занимает 11-е место в таблице Западной конференции.

«Ощущения отличные после игры. Мы начали сезон с серией 3-7 в графе победы/поражения, а затем перевернули его до 7-3 в следующих десяти матчах. Это хороший знак. Мы движемся вверх и начинаем чувствовать себя более уверенно. Парни находят свою роль на площадке и делают хорошую работу. Нам нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Керра Yahoo Sports.

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