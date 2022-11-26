«Люди не собираются это признавать». Лука Дончич — о своём прогрессе в защите

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич признался, что многие люди не замечают его прогресса при игре в обороне. Несмотря на мастерство в атаке, словенский разыгрывающий в прошлом часто подвергался критике за слабую игру в защите.

«Люди не собираются это признавать, но я чувствую, что в этом году действительно сделал большой шаг вперёд в умении обороняться. Мне не нужно, чтобы люди верили. Главное, что я верю в себя. Думаю, что я стал играть в защите намного лучше, чем в первые четыре года. Я сделал огромный шаг вперёд», — приводит слова Дончича The Dallas Morning News.

Лука Дончич в этом сезоне принял участие в 16 матчах, набирая в среднем за игру 34 очка.

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