«Люди не собираются это признавать». Лука Дончич — о своём прогрессе в защите
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Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич признался, что многие люди не замечают его прогресса при игре в обороне. Несмотря на мастерство в атаке, словенский разыгрывающий в прошлом часто подвергался критике за слабую игру в защите.
«Люди не собираются это признавать, но я чувствую, что в этом году действительно сделал большой шаг вперёд в умении обороняться. Мне не нужно, чтобы люди верили. Главное, что я верю в себя. Думаю, что я стал играть в защите намного лучше, чем в первые четыре года. Я сделал огромный шаг вперёд», — приводит слова Дончича The Dallas Morning News.
Лука Дончич в этом сезоне принял участие в 16 матчах, набирая в среднем за игру 34 очка.
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