«Он снова становится тем Кайри». Бен Симмонс оценил игру Ирвинга после дисквалификации
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс отметил, что отбывший восьмиматчевую дисквалификацию Кайри Ирвинг постепенно набирает форму и возвращается к своей роли в команде.
«Он снова становится тем Кайри, которого все привыкли видеть. Мы хотим, чтобы он просто был собой, уверенно выходил на площадку и показывал то, что от него все ждут. Он невероятный игрок и классный товарищ по команде, поэтому я рад, что у него было такое успешное выступление в этот вечер», — приводит слова Симмонса Daily News.
В последних четырёх матчах после возвращения на паркет Ирвинг становился одним из самых результативных игроков своей команды, набирая соответственно 14, 23, 29 и 20 очков.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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