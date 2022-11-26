Экс-игрок НБА рассказал, почему Кайри Ирвинг не празднует День благодарения

Бывший игрок НБА Итан Томас назвал причину, по которой звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не празднует День благодарения.
«Все знают, что Кайри Ирвинг не празднует День благодарения, и точно знают почему. Он объяснил это связью с наследием индейцев. Многие одобряют резню его коренного народа. А средства массовой информации сейчас намеренно провоцируют Кайри», — приводит слова Томаса Fadeaway World.
Кайри Ирвинг не так давно вернулся на площадку после того, как руководство «Бруклина» отстранило его за публикацию ссылки на антисемитский фильм в своих социальных сетях. Баскетболист после этого принёс публичные извинения, но пропустил восемь игр, вернувшись лишь перед встречей с «Мемфис Гриззлиз» 21 ноября.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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