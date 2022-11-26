Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА рассказал, почему Кайри Ирвинг не празднует День благодарения

Экс-игрок НБА рассказал, почему Кайри Ирвинг не празднует День благодарения
Комментарии

Бывший игрок НБА Итан Томас назвал причину, по которой звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не празднует День благодарения.

«Все знают, что Кайри Ирвинг не празднует День благодарения, и точно знают почему. Он объяснил это связью с наследием индейцев. Многие одобряют резню его коренного народа. А средства массовой информации сейчас намеренно провоцируют Кайри», — приводит слова Томаса Fadeaway World.

Кайри Ирвинг не так давно вернулся на площадку после того, как руководство «Бруклина» отстранило его за публикацию ссылки на антисемитский фильм в своих социальных сетях. Баскетболист после этого принёс публичные извинения, но пропустил восемь игр, вернувшись лишь перед встречей с «Мемфис Гриззлиз» 21 ноября.

Новость по теме
Кайри Ирвинг: не отмечаю День благодарения, это для меня не праздник

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022