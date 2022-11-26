Наставник «Бруклина» восхитился умением Ирвинга быстро набирать форму

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон признался, что отбывшему восьмиматчевую дисквалификацию Кайри Ирвингу не требовалась дополнительная мотивация для возобновления тренировочного процесса.



«Это не заняло много времени. Он одарённый, талантливый игрок, который может забивать на любой площадке. Ему нужно реализовать лишь пару бросков, после чего он чувствует уверенность и показывает то, на что способен», — приводит слова Вона Daily News.

Кайри Ирвинг не так давно вернулся на площадку после того, как руководство «Бруклина» отстранило его за публикацию ссылки на антисемитский фильм в своих социальных сетях. Баскетболист после этого принёс публичные извинения, но пропустил восемь игр, вернувшись лишь перед встречей с «Мемфис Гриззлиз» 21 ноября.

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