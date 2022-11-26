Определён MVP 10-го тура Евролиги

Форвард греческого «Олимпиакоса» Александар Везенков стал MVP 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
В матче с немецкой «Альбой» (86:76) Везенков записал себе в актив 24 очка (6/6 двухочковых, 2/7 трёхочковых, 6/6 штрафных), шесть подборов, две результативные передачи и четыре перехвата при рейтинге эффективности 34 балла. Везенков стал MVP тура Евролиги в четвёртый раз за сезон. Ранее Везенков был признан MVP 2-го, 4-го и 8-го туров.
В пятёрку лучших игроков тура также вошли баскетболист «Фенербахче» Найджел Хэйс-Дэвис (31 балл), игрок «Анадолу Эфес» Родриг Бьёбуа (30 баллов), баскетболист «Маккаби» Лоренцо Браун (30 баллов) и игрок «Валенсии» Крис Джонс.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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