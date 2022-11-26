«Не хотел, чтобы это было правдой». Новицки объяснил, почему не был рад награде MVP в НБА

Легендарный немецкий баскетболист и бывшая звезда «Даллас Маверикс» Дирк Новицки рассказал, как награда лучшему игроку НБА в сезоне-2006/2007 заставила его остаться в команде. Несмотря на звание MVP, Новицки признался, что считает тот период худшим в карьере.
«Мы считались явными фаворитами на победу, а я отлично себя чувствовал и показывал свой лучший баскетбол. И в первом раунде [плей-офф] мы сталкиваемся с горячей командой в лице «Голден Стэйт» и проигрываем. И я был расстроен больше, чем проигрышу в финале [сезона 2005/2006]. Это была низшая точка моей карьеры.
Я хотел уйти практически сразу. Я сказал «Маверикс», что я ухожу, я разочарован. А потом мне позвонила НБА и сказала, что я не могу уйти. Есть вероятность, что я стану MVP. Я подумал, что это какая-то шутка. Из всех лет это выпало именно на этот год. Я даже не хотел, чтобы это было правдой», – сказал баскетболист в интервью YouTube-каналу Graham Bensinger.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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