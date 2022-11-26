Смарт назвал ещё одного претендента на звание MVP из состава «Бостона»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Маркус Смарт считает, что Джейлен Браун является претендентом на награду MVP наряду с Джейсоном Тейтумом.
«Когда Джейлен Браун находится в своей лучшей форме, он играет как Джейсон Тейтум. Джей Ти был лучшим бомбардиром в борьбе за награду MVP, и когда Браун показывает свою лучшую игру и находится на пике формы, он тоже претендует на награду MVP. На пике своих возможностей Браун является претендентом на звание MVP», — сказал Маркус Смарт в эфире NBC Sports.
В нынешнем сезоне «Селтикс» одержали победы в 15 матчах из 19 и возглавляют Восточную конференцию. Тейтум считается одним из претендентов на награду MVP, в среднем за игру набирая 30,5 очка, совершая 7,9 подбора, отдавая 4,6 передачи, выполняя 0,8 перехвата и 1,2 блок-шота. Браун в среднем за игру набирает 25,6 очка, совершает 6,6 подбора и отдаёт 3,4 передачи.
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