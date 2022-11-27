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Керр раскрыл причину роста результатов «Голден Стэйт»

Керр раскрыл причину роста результатов «Голден Стэйт»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о причинах, по которым команде удалось прибавить в последних матчах сезона.

«Наша защита в прошлом году была на очень высоком уровне, мы были на втором месте по этому показателю. В этом году мы мы стартовали слабо, но становимся лучше. Мы все ещё находимся на самом дне лиги по эффективности защиты.

Владение мячом — это здорово, но баскетбол двусторонняя игра, и именно в этом причина, по которой мы стараемся улучшить нашу оборону. Причина, по которой мы находим лучший ритм как команда, заключается в том, что сейчас мы лучше играем в обороне, чем в начале сезона и это главное, именно в этом залог успеха», — сказал Стив Керр в эфире NBC.

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