39 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио Спёрс»
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В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» остоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 143:138.
Лидер «Кавальерс» 37-летний Леброн Джеймс стал самым результативным игроком этой встречи, оформив дабл-дабл: американский форвард набрал 37 очков, сделал 11 подборов и 11 передач. Также стоит отметить разыгрывающего Денниса Шрёдера. На его счету 21 очко, 3 подбора и шесть передач. Самым результативным игроком у хозяев стал американский форвард Келдон Джонсон, у которого 26 очков, 10 подборов и 3 передачи. Также стоит отметить разыгрывающего Тре Джонса (23 очка, 8 подборов и 13 передач).
НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
138 : 143
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 26, Джонс - 23, Васселл - 20, Макдермотт - 15, Коллинс - 12, Пёлтль - 12, Роби - 10, Брэнэм - 8, Лэнгфорд - 7, Сохан - 5, Барлоу, Бэйтс-Диоп, Бэсси, Дьенг, Ричардсон, Уэсли, Холл
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 39, Шрёдер - 21, Уокер - 19, Ривз - 16, Габриэль - 15, Уэстбрук - 11, Брайант - 9, Нанн - 7, Браун - 6, Беверли, Джонс, Дэвис, Кристи, Пиппен Мл., Райан, Суидер, Тоскано-Андерсон
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