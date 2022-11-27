39 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Сан-Антонио Спёрс»

В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» остоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 143:138.



Лидер «Кавальерс» 37-летний Леброн Джеймс стал самым результативным игроком этой встречи, оформив дабл-дабл: американский форвард набрал 37 очков, сделал 11 подборов и 11 передач. Также стоит отметить разыгрывающего Денниса Шрёдера. На его счету 21 очко, 3 подбора и шесть передач. Самым результативным игроком у хозяев стал американский форвард Келдон Джонсон, у которого 26 очков, 10 подборов и 3 передачи. Также стоит отметить разыгрывающего Тре Джонса (23 очка, 8 подборов и 13 передач).