Названы сроки возвращения в строй Энтони Дэвиса

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не принял участия в последнем матче своей команды с «Сан-Антонио Спёрс» (143:138) из-за ушиба левой голени. По информации инсайдера ESPN Дэйва Макменамина, игрок должен вернуться на паркет к следующей встрече, которую «озёрники» проведут 29 ноября на выезде с «Индианой Пэйсерс».
В этом сезоне Дэвис принял участие в 16 из 18 матчей, набирая в среднем за игру 26,3 очка, совершая 12,8 подбора и отдавая 2,5 результативных передачи.
Недавно Дэвис сумел повторить достижение легендарного игрока калифорнийской команды Шакила О’Нила, став лишь вторым игроком «Лейкерс», которому удавалось набирать больше 30 очков и совершать более 15 подборов в четырёх матчах подряд.
На данный момент «Лос-Анджелес» занимает 13-е место в таблице Западной конференции. На счету команды семь побед при 11 поражениях.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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