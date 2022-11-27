Райкович рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы продлить победную серию

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался по поводу предстоящей встречи с «Пармой-Пари» в Единой лиге ВТБ.

«Игра в Перми была непростой, поэтому мы знаем, что «Парма» – сильный соперник. Мы должны быть хорошо подготовлены, чтобы продолжить наш прогресс и победную серию», — приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.

Напомним, армейцы выиграли все 12 матчей в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ и возглавляют турнирную таблицу. Команда из Перми в 12 матчах одержала пять побед и потерпела семь поражений. Подопечные Евгения Пашутина идут на восьмом месте в чемпионате.

Противостояние состоится в понедельник, 28 ноября. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.