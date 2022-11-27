Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Райкович рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы продлить победную серию

Райкович рассказал, что нужно сделать ЦСКА, чтобы продлить победную серию
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался по поводу предстоящей встречи с «Пармой-Пари» в Единой лиге ВТБ.

«Игра в Перми была непростой, поэтому мы знаем, что «Парма» – сильный соперник. Мы должны быть хорошо подготовлены, чтобы продолжить наш прогресс и победную серию», — приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.

Напомним, армейцы выиграли все 12 матчей в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ и возглавляют турнирную таблицу. Команда из Перми в 12 матчах одержала пять побед и потерпела семь поражений. Подопечные Евгения Пашутина идут на восьмом месте в чемпионате.

Противостояние состоится в понедельник, 28 ноября. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022