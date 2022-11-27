Гарнетт: Гилджес-Александр обязан быть в числе претендентов на звание MVP. Он лучший

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт считает, что игрок «Оклахомы-Сити Тандер» Шэй Гилджес-Александр является одним из претендентов на звание MVP в этом сезоне Национальной баскетбольной лиги.

«Шэй Гилджес-Александр. Не могу поверить, что мы не включили его в список претендентов на MVP. Никто не играет лучше, чем Шэй. Он причина того, что они («Оклахома-Сити Тандер») побеждают. Он обязан быть в числе претендентов. Шэй Гилджес-Александер делает свое дело, нужно отдать ему должное», — приводит слова Гарнетта Fadeaway World.

В нынешнем регулярном чемпионате Гилджес-Александер набирает 31,1 очка, 6,1 передачи, 4,8 подбора, 1,7 перехвата и 1,3 блок-шота в среднем за матч.

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