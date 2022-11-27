Гарнетт: Гилджес-Александр обязан быть в числе претендентов на звание MVP. Он лучший
Поделиться
Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт считает, что игрок «Оклахомы-Сити Тандер» Шэй Гилджес-Александр является одним из претендентов на звание MVP в этом сезоне Национальной баскетбольной лиги.
«Шэй Гилджес-Александр. Не могу поверить, что мы не включили его в список претендентов на MVP. Никто не играет лучше, чем Шэй. Он причина того, что они («Оклахома-Сити Тандер») побеждают. Он обязан быть в числе претендентов. Шэй Гилджес-Александер делает свое дело, нужно отдать ему должное», — приводит слова Гарнетта Fadeaway World.
В нынешнем регулярном чемпионате Гилджес-Александер набирает 31,1 очка, 6,1 передачи, 4,8 подбора, 1,7 перехвата и 1,3 блок-шота в среднем за матч.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Комментарии
- 27 ноября 2022
-
23:58
-
22:51
-
22:42
-
21:31
-
20:18
-
19:59
-
19:32
-
18:57
-
18:15
-
17:58
-
16:54
-
16:12
-
14:14
-
12:59
-
11:16
-
10:59
-
10:45
-
09:49
-
09:25
-
07:59
-
06:38
-
01:01
-
00:57
-
00:02
- 26 ноября 2022
-
23:44
-
22:47
-
21:53
-
20:58
-
20:33
-
19:07
-
18:59
-
17:58
-
16:42
-
15:50
-
15:24
Партнерский контент