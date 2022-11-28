«Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту», «Клипперс» оказались сильнее «Индианы»

В Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» состоялся очереднгой матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Матч завершился победой гостей со счётом 137:114.
Лучшим игроком встречи в составе победителей стал Стефен Карри, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов. Ещё 254 балла на свой счёт записал Джордан Пул. В составе хозяев паркета 26 очков набрал Энтони Эдвардс.
В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней арене оказался сильнее «Индианы Пэйсерс». Встреча завершилась со счётом 114:100 в пользу «Клипперс». Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Норман Пауэлл, набравший 19 очков. В составе «Индианы» 23 очка и 9 подборов набрал Джален Смит.
В ещё одном матче игрового дня «Бруклин Нетс» оказался сильнее «Портленд Трэйл Блэйзерс». Матч состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершился победой «Нетс» со счётом 111:97. В составе «Бруклина» 31 очко набрал Кевин Дюрант. 29 баллов на счету Сета Карри, ещё 22 очка набрал Кайри Ирвинг. В составе «Портленда» дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов оформил Юсуф Нуркич.
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