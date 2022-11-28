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«Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту», «Клипперс» оказались сильнее «Индианы»

«Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту», «Клипперс» оказались сильнее «Индианы»
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В Миннеаполисе на стадионе «Таргет-центр» состоялся очереднгой матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Матч завершился победой гостей со счётом 137:114.

Лучшим игроком встречи в составе победителей стал Стефен Карри, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов. Ещё 254 балла на свой счёт записал Джордан Пул. В составе хозяев паркета 26 очков набрал Энтони Эдвардс.

НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2022, воскресенье. 23:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 137
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Таунс - 21, Ноуэлл - 16, Расселл - 15, Форбс - 10, Гобер - 9, Рид - 8, Риверс - 5, Андерсон - 4, Гарза, Лоусон, Майнотт, Макдэниелс, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Принс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 25, Пул - 24, Томпсон - 21, Грин - 19, Уиггинс - 17, Дивинченцо - 14, Куминга - 7, Грин - 6, Луни - 2, Лэмб - 2, Болдуин Мл., Джером, Игуодала, Муди, Роллинз, Уайзмен

В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес Клипперс» на домашней арене оказался сильнее «Индианы Пэйсерс». Встреча завершилась со счётом 114:100 в пользу «Клипперс». Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Норман Пауэлл, набравший 19 очков. В составе «Индианы» 23 очка и 9 подборов набрал Джален Смит.

НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2022, понедельник. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 100
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 31, Пауэлл - 19, Мэнн - 14, Моррис - 13, Браун - 10, Уолл - 10, Коффи - 8, Джексон - 5, Батюм - 4, Бостон, Джордж, Диабате, Кеннард, Ковингтон, Леонард, Престон
Индиана Пэйсерс: Смит - 23, Халибёртон - 15, Макконнелл - 14, Хилд - 10, Матурин - 9, Тёрнер - 9, Джексон - 8, Битадзе - 5, Тэйлор - 4, Несмит - 2, Бриссетт - 1, Браун, Джонсон, Дуарте, Куин, Нембард, Тайс

В ещё одном матче игрового дня «Бруклин Нетс» оказался сильнее «Портленд Трэйл Блэйзерс». Матч состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершился победой «Нетс» со счётом 111:97. В составе «Бруклина» 31 очко набрал Кевин Дюрант. 29 баллов на счету Сета Карри, ещё 22 очка набрал Кайри Ирвинг. В составе «Портленда» дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов оформил Юсуф Нуркич.

НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 97
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Бруклин Нетс: Дюрант - 31, Карри - 29, Ирвинг - 22, Клэкстон - 12, О'Нил - 7, Харрис - 4, Самнер - 2, Симмонс - 2, Томас - 2, Ватанабэ, Дюк, Миллз, Моррис, Уильямс, Уоррен, Шарп, Эдвардс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 29, Нуркич - 17, Саймонс - 15, Уинслоу - 14, Харт - 9, Уотфорд - 6, Литтл - 4, Ойбанкс - 3, Баджи, Батлер, Браун, Джонсон, Лиллард, Пэйтон II, Уокер, Шарп
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