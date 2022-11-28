Дабл-дабл Янниса Адетокунбо позволил «Милуоки» переиграть «Даллас»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 124:115.



Самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков, 11 подборов и четыре передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американец Грейсон Аллен, который набрал 25 очков, два подбора и пять передач. Самым результативным у гостей стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич. На его счету 27 очков, пять подборов и аж 12 передач. Также стоит отметить 26-го номера американского защитника Спенсера Динвидди, который набрал 22 очка, три подбора и только две передачи.