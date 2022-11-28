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Дабл-дабл Янниса Адетокунбо позволил «Милуоки» переиграть «Даллас»

Дабл-дабл Янниса Адетокунбо позволил «Милуоки» переиграть «Даллас»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 124:115.

Самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков, 11 подборов и четыре передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американец Грейсон Аллен, который набрал 25 очков, два подбора и пять передач. Самым результативным у гостей стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич. На его счету 27 очков, пять подборов и аж 12 передач. Также стоит отметить 26-го номера американского защитника Спенсера Динвидди, который набрал 22 очка, три подбора и только две передачи.

НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2022, понедельник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
124 : 115
Даллас Маверикс
Даллас
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Аллен - 25, Холидэй - 16, Портис - 15, Картер - 14, Лопес - 13, Хилл - 5, Коннотон - 3, Нвора - 3, Адетокунбо, Боучэмп, Грин, Ибака, Инглс, Мамукелашвили, Миддлтон, Мэттьюз
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Динвидди - 22, Вуд - 21, Финни-Смит - 13, Грин - 8, Клебер - 6, Хардуэй-младший - 6, Пауэлл - 4, Дав. Бертанс - 3, Кампаццо - 3, Макги - 2, Баллок, Дорси, Нтиликина, Пинсон, Райт, Харди
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